Tout savoir sur la Suppression d'une fiche Google My Business

Depuis que google a modifié sa mise en page de la fiche google my bussiness, les avis ont pris une place importante aux yeux des internautes et des personnes qui cherchent à se renseigner sur la qualité d'une entreprise ou du travail d'un professionnel.

Ces fiches étant de plus en plus consultées, nous recevons énormément de demandes au sein de notre agence de E-Réputation pour réaliser la suppression de fiche google my business car nos clients estiment que leur entreprise a été mal jugée et que les avis négatifs qui s'y trouvent nuisent à leur réputation.

Supprimer sa fiche google my business : une intervention à effectuer sans délai

La plupart de nos clients viennent nous voir après avoir passés plusieurs heures vois plusieurs jours sur leur temps libre en ayant essayés de supprimer les avis négatifs de leurs fiche google my businness. Même s'ils pensent être dans leur bon droit et que leur démarche leur parait totalement logique, la suppression d'avis négatifs ne se fait pas si facilement que ça car cela est impossible ! En matière d'avis, on ne fait pas ce que l'on veut et les règles de Google sont imposées à tous, que l'on soit client ou propriétaire d'une page my business.

Dans quels cas peut-on supprimer un avis négatifs sur sa fiche Google ?

Pour ceux qui n'ont pas envie d'éplucher la charte relative aux avis clients sur google, nous allons vous faire un bref résumé.

Les avis présents sur votre Fiche Google My Business sont traités de façon automatique par les robots du moteur de recherche, ils ne sont pas validés manuellement. Tous les avis qui sont alors détectés comme inappropriés (c'est le mot emplyoé par google pour éviter de s’immiscer dans le jugement d'une prestation : il n'est pas capable de dire si oui ou non un mauvais avis est réel ou diffamatoire). Pour google, un contenu ou avis est inapproprié pour plusieurs raisons, qui ne prends pas en compte l'essence même de la note affichée sur votre fiche. :

Spam et faux contenus

Contenus hors sujet

Contenus soumis à des restrictions

Contenu illégal

Contenus à caractère terroriste

Contenu à caractère sexuel explicite

Contenu choquant

Contenu dangereux et dégradant

Usurpation d'identité

Conflit d'intérêts

Mais alors puis-je supprimer un avis négatif de ma fiche Google My Business si j'estime qu'il est mal jugé ou mal noté a tord ?

Et bien la réponse est clair car elle vas être NON !

Vous avez hérité d'un avis de 1 seule étoile car votre employé est arrivée en retard sur une mission et bien vous ne pouvez rien y faire : toute votre activité va en pâtir alors que vous êtes peut-être le meilleur des artisans de votre canton !

Ça va certainement vous énervez, vous allez vouloir faire supprimer cet avis et bien vous ne pourrez surement rien y faire : s'il ne rentre pas dans la case “hors sujet, faux contenu ou illégal”, ce qui est bien souvent le cas, celui va rester sur votre fiche !

La seule chose que pourrez-faire concernant cet avis c'est d'y répondre ! Vous pourrez simplement vous défendre par rapport à la qualité de votre prestation, plaider l'ennui mécanique, etc. mais vous ne pourrez rien faire d'autre. cet avis restera en ligne et trônera en première page de Google !

A savoir ,en passant, qu'il ne faut jamais laisser un avis négatif sans réponse. Il faudra absolument utiliser votre droit de réponse. Il n'y a rien de pire pour une société que de laisser un tel avis intact sur votre fiche, cela sera considéré comme un aveux sur l'élément reprocher et confirmera l'idée d'une société mal gérée, laissée à l'abandon car elle ne suit pas ce qui se dit sur elle sur internet.

Mais alors, Que faire pour supprimer des avis négatifs et inacceptables sur ma fiche Google My Business ?